睽违20个月 以色列开放接种疫苗观光客入境

（法新社耶路撒冷1日电） 经过长达20个月锁国，以色列今天开放完成接种疫苗的旅客入境，让仰赖观光业维生的犹太人与巴勒斯坦人，审慎期盼受疫情重创的经济能逐渐起死回生。

广告 继续浏览后续

在以色列占领的耶路撒冷东区旧城，巴勒斯坦裔的纪念品店老板拉祖克（Rami Razouk）说，他很高兴能够增加收入，但也说他的店还没准备好开门。「到处都是灰尘，我们有很多工作要做。」

拉祖克与以色列官员都说，今天仅是部分重新开放，还没办法期待大批观光客开始四处消费。

耶路撒冷副市长哈山-纳荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）表示，「我们距离（完全）开放航班还有一段距离」，并表示未来几周将更清楚有多少观光客愿意在现行规定下造访以色列。

从今天开始，外国旅客可以持72小时内采检阴性证明入境以色列，最后一剂疫苗的施打日期必须在6个月以内，没有接种疫苗的孩童仍必须隔离。

以色列于2020年3月首度实施锁国之前，观光业正在蓬勃茁壮。当局表示，2019年有破纪录460万人次造访以色列，较2018年成长11%，创造230亿谢克尔（约73亿美元）收入，占以色列国内生产毛额（GDP）的1.5%。

以色列观光部总司长哈勒维（Amir Halevi）今天告诉法新社，「观光业当时正以时速200公里向前冲，然后因为疫情急踩刹车」。

外国观光客相关营收自此一落千丈。尽管今天重新开放游客入境，今年预估营收仍仅有15亿谢克尔。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP