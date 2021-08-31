睽违20年重掌阿富汗 塔利班面临5大挑战

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（法新社喀布尔31日电） 阿富汗饱受超过40年战火蹂躏，加剧了根深蒂固的政治、社会问题，国家极度贫穷且在外交上备受孤立，伊斯兰武装组织塔利班（Taliban）虽重掌政权，却面临诸多巨大考验。

以下是塔利班重新掌权后面临的5大挑战：

● 缺乏人民信任

阿富汗人普遍不信任塔利班，这个武装组织上一次在1996年至2001年执政期间，实施严格伊斯兰律法，禁止妇女接受教育和参与大部分公共活动，残忍地处决政治对手，屠杀宗教上和种族上少数族群，例如什叶派哈扎拉族（Hazara）。

尽管塔利班承诺这次执政会较温和，包括尊重女性权利，并矢言建立兼容并蓄政府，与包含美国支持的前总统卡赛（Hamid Karzai）等阿富汗政坛大人物举行会谈，但许多当地人民表示，至关重要的是行动，而非言辞。

此外，女人仍然害怕走出家门，尤其是在城市里的女性，而且喀布尔北方约150公里的庞吉夏河谷（Panjshir Valley），仍至少有一个反塔利班的武装反抗组织。

● 经济、人道困境

阿富汗是全世界最贫困国家之一，塔利班2001年被推翻后，大量国际援助涌入阿富汗；2020年占阿富汗国内生产毛额（GDP）超过40%的国际援助，目前大多已经暂停，且其余也无法保证会持续提供。

塔利班也无法取得存放在美国的阿富汗中央银行储备资产，这样的紧缩形势恐引发灾难，因为塔利班必须设法支付薪资给政府员工，让水、电和通讯等重要基础设施持续运作。

联合国监督当局估计，塔利班拥有数以亿计美元的巨额收入，且接管阿富汗后能获得关税收入等，但专家表示，那些收入与营运国家所需经费相比，仍属微不足道。

此外，联合国也警告，由于冲突和严重干旱造成的破坏，阿富汗粮食储备不足，恐爆发人道主义灾难。

● 人才流失

随着以美国为首的各国驻军开始撤离，阿富汗政府垮台失控，拥有技能、经验和资源的阿富汗人开始出走，这包含官僚、银行家、医生、工程师、教授和大学毕业生，他们惧怕在塔利班统治下生活。

塔利班显然也意识到人才流失将会对阿富汗经济造成何等冲击，组织发言人疾呼拥有技能在身的当地人不要离开，宣称阿富汗需要医生和工程师等「专家」。

● 外交孤立

塔利班首次执政时很大程度地遭国际蔑视，如今重新掌权，他们似乎亟思获得广泛国际认可，尽管多数国家已暂停或关闭在阿富汗首都喀布尔的使领馆。

塔利班已经与巴基斯坦、伊朗、中国、俄罗斯、卡达等区域强权展开联系，但尚未有任何国家承认它为合法政权。

此外，联合国安理会30日表决要求塔利班让阿富汗人离开的决议案时，中国和俄罗斯弃权，显示国际社会在如何处理塔利班的问题上存在分歧。

● 伊斯兰国（IS）恐攻威胁

塔利班的圣战对手伊斯兰国的区域分支，于各国展开撤离行动之际，对喀布尔机场发动致命自杀炸弹攻击，造成超过100人死亡。尽管塔利班和伊斯兰国都是强硬逊尼派激进组织，但后者对于伊斯兰律法的诠释更为严格且残暴；伊斯兰国表示将继续在阿富汗境内作战，并在声明中将塔利班形容为叛教者。

身为阿富汗的新主政者，塔利班面临急剧角色转换，如今必须保护国民免受伊斯兰国攻击，而这正是塔利班战士过去多年一直犯下的暴行。

© 2021 AFP