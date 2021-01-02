睽违9个月 雪梨歌剧院将迎回剧迷

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（法新社雪梨2日电） 澳洲雪梨歌剧院（Sydney Opera House）今天正在为下周的华丽演出作最后准备，届时此地将迎接去年3月以来第一批歌剧观众。

艺术总监泰拉契尼（Lyndon Terracini）告诉法新社，「风流寡妇」（The Merry Widow）5日上演时，最多将开放7成5的座位给佩戴口罩的观众入座。对深受2019冠状病毒疾病（COVID-19）冲击的表演艺术产业而言，这是一种希望的迹象。

泰拉契尼表示：「走回剧院对每名参与者来说，是非常令人激动的时刻。」

「我想今年一整年，其他歌剧院也会非常快就开放，大家将带着希望回来剧院。」

多亏澳洲成功抑制病毒扩散，人口最多的雪梨市连月来已开放室内群聚，包括雪梨歌剧院等场地。

不过就在表演者为开演之夜作准备时，雪梨一波疫情又迫使官员收紧防疫限制，包括2日午夜起，在公共运输工具和许多室内场所都须戴上口罩。

雪梨东北区去年12月率先爆发逾180起病例的疫情，之后又引发墨尔本（Melbourne）等地其他群聚病例。目前雪梨还有一些区域处于封锁状态，官员暗示或许必须采取进一步限制来遏制病毒扩散，可能会改变室内表演的观众规定。

雪梨歌剧院这次上演「风流寡妇」，由古德温（Julie Lea Goodwin）和路易斯（Alexander Lewis）主演。古德温表示，回来表演让她非常兴奋，但在中断演出9个月后，疫情仍持续引发不确定性。

古德温表示：「我不知道接下来会如何。」

人口约2500万的澳洲，累计2019冠状病毒疾病确诊超过2万8400例，909人病故。

© 2021 AFP