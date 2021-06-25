瞄准科技巨头 美众院司委会通过6反托拉斯法案

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（法新社华盛顿24日电） 美国联邦众议院司法委员会今天通过重大法案，以全面改革反托拉斯法律来遏止大型科技公司权力，预料将会在国会展开激烈攻防。

在为期两天的马拉松会议上，众议院司法委员会成员通过6项法案，主要针对谷歌（Google）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和脸书（Facebook）的商业行为。

最后一项法案限制科技平台在横跨多个业务领域的控制能力，这可能为分拆一些大型公司打开大门。这项法案以21比20票惊险过关。

这项法案的发起人、众议员杰亚帕尔（Pramila Jayapal）说，名为「终止平台垄断法」的这项立法，目的是要对付「当平台拥有多个业务领域，容许平台利用其守门人权力有利于自身服务或不利于竞争对手，这类利益冲突的根本不公平性」。

反对这项提案的共和党众议员夏波（Steve Chabot ）表示：「作为自由市场的保守派，我深信除非企业从事明确定义的反竞争行为，否则我们不应该妨碍它们，我们应该让它们成长、成功或自取败亡。」

这些法案将提交众议院全院审议，在科技界和其他众议员强烈反对下，预料将会引发争议性辩论。任何法案都需要参众两院通过以及总统签署才能成为法律。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP