知名反塔利班战士之子计划反击 吁美提供武器

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（法新社华盛顿19日电） 阿富汗知名反塔利班战士马树德（Ahmed Shah Massoud）之子今天表示，他有军队能够对塔利班展开有效反击，但呼吁美国给他的民兵提供武器与弹药。

马树德之子昨天在「华盛顿邮报」专栏中表示，美国如果支持他的战士，「依旧能成为民主的兵工厂」。

他说：「我今天在庞吉夏河谷（Panjshir Valley）写下这篇文章，准备追随我父亲的脚步，圣战士们已经准备再一次击退塔利班。」

他的父亲马树德有「庞吉夏之狮」（Lion ofPanjshir）的称号，曾率领民兵，在位于首都喀布尔（Kabul）东北方的这处河谷据点激烈抵御塔利班，直到他于2001年遭到暗杀。

庞吉夏河谷有知名的天然屏障，以兴都库什（Hindu Kush）山脉作为堡垒，在阿富汗的1990年代内战时期从未落入塔利班之手。在更早的苏联入侵阿富汗时期，苏联也从未拿下这块地方，现在成为阿富汗的最后一块反攻地。

马树德之子希望能「追随父亲的脚步」，他表示阿富汗政府的前特种部队成员与士兵都「对指挥官的投降感到唾弃」，已经转投他的阵营。

社群网站先前流出照片，可看到表示「绝不投降」的阿富汗副总统沙雷（Amrullah Saleh）与马树德之子会面，似乎正在计划对塔利班展开第一波游击行动。

马树德之子说：「但我们需要更多武器、弹药和支援。」

他说，经历过去20年，美国和阿富汗共享「理想与挣扎」，他要求华府继续支持「自由的种子」，不要遗弃阿富汗，交给塔利班。「你是我们仅剩的希望」。

© 2021 AFP