知名女中音路德维希辞世 享耆寿93岁

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（法新社维也纳25日电） 奥地利维也纳国家歌剧院（Vienna State Opera）今天表示，被誉为20世纪最伟大声乐家之一的克里丝塔．路德维希（Christa Ludwig）已经辞世，享耆寿93岁。

奥地利新闻通讯社（APA）报导，女中音路德维希昨天在维也纳（Vienna）郊外克洛斯特纽堡（Klosterneuburg）的住家辞世。她生前演绎过贝多芬、莫札特、马勒、史特劳斯、威尔第、华格纳的作品，演唱生涯横跨近50年。

路德维希1928年3月16日生于柏林（Berlin），在德国西部的亚琛（Aachen）长大。父亲是男高音声乐家，同时在亚琛一间歌剧院担任经理；母亲也是女中音。

路德维希曾说：「对我来说，唱歌就跟学走路一样自然。」

1946年，路德维希在法兰克福（Frankfurt）首度登台表演歌剧，扮演小约翰．史特劳斯（Johann Strauss II）作品「蝙蝠」（Die Fledermaus）中的欧洛夫斯基王子（Prince Orlofsky）。

1955年4月14日，路德维希首度在维也纳登台亮相，扮演莫札特作品「费加洛婚礼」（Marriage of Figaro）中的凯鲁碧诺（Cherubino）。

她曾在米兰史卡拉（La Scala）、伦敦柯芬园（Covent Garden）、纽约大都会（New York Met）等全球首屈一指的歌剧院表演过，并于2010年荣获法国荣誉军团勋章（Legion d'Honneur）。

但她与维也纳歌剧院关系最为紧密，曾在那儿演出769场表演、42个不同角色。

路德维希演过令人印象最深刻的角色包括贝多芬「费代礼奥」（Fidelio）的李奥诺拉（Leonora）、理查．史特劳斯（Richard Strauss）「玫瑰骑士」（Der Rosenkavalier）的奥克塔文（Octavian）和元帅夫人（Marschallin）、华格纳「帕西法尔」（Parsifal）的昆德丽（Kundry）、莫札特「女人皆如此」（Cossi fan tutte）的朵拉贝拉（Dorabella）等。

她也曾跟全球最伟大的指挥家合作，包括克伦培勒（Otto Klemperer）、卡拉扬（Herbert von Karajan）、波姆（Karl Boehm）、伯恩斯坦（Leonard Bernstein）等。

在舞台上的半个世纪，路德维希十分自律，她曾形容自己的自律程度跟太空人很像，「日日夜夜都想着声带」，同时远离菸酒，以保护她那令人难忘的音色。

路德维希曾与奥地利低男中音柏利（Walter Berry ）结缡13年，于1970年离婚，接着于1972年改嫁法国演员兼导演保罗-埃米尔戴伯（Paul-Emile Deiber）。

© 2021 AFP