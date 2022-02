知名宝莱坞配唱歌手拉塔曼盖施卡逝世 享寿92岁

(法新社孟买6日电) 宝莱坞超级巨星拉塔曼盖施卡(Lata Mangeshkar)今天上午与世长辞,享寿92岁。她是数以百万计听众心目中的「印度夜莺」,歌声在印度广播电视节目传扬长达数十年。

根据国际亚洲新闻社(ANI),拉塔曼盖施卡在孟买布里奇坎迪医院(Breach Candy Hospital)的主治医师萨姆达尼(Pratit Samdani)表示,拉塔曼盖施卡感染COVID-19(2019冠状病毒疾病)后住院逾28天,今天上午因多重器官衰竭过世。

印度总理莫迪(Narendra Modi)在推特(Twitter)写道:「我心之痛,无法用言语形容。慈爱的拉塔姐姐离开我们了。」

「她(的逝世)在国人心中留下无法填补的空白,未来世代会谨记她坚定拥护印度文化,她的美妙歌喉使人入迷的能力堪称无与伦比。」

内政部发布声明表示,拉塔曼盖施卡将享有国葬尊荣待遇,全国也会降半旗哀悼至明日。

拉塔曼盖施卡生于1929年,很小就在父亲迪纳纳特(Deenanath Mangeshkar)指导下开始音乐训练,年仅5岁就在父亲的剧作中献唱。

她13岁时父亲去世,此后她被迫承担养家活口、抚养4名年幼手足的角色,一家人在1945年搬到孟买(Mumbai)。

拉塔曼盖施卡在孟买以配唱歌手为业,歌声经录制后,再让演员对嘴演出。很快地,她的高音成为宝莱坞钜片的重要元素。

政府在1963年1月印度共和日(Republic Day)邀请她为1962年印中战争阵亡将士献唱爱国追思歌曲,反映出她的高人气。据称她演唱的「噢吾国子民」(Oh the People of my Country)让时任总理尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)潸然泪下。

接下来数十年,诸多作曲家和电影制作人竞相和她签约。长寿和自律更让她得以替小自己50岁的女演员配音。

拉塔曼盖施卡说话轻声细语,总是身穿一袭莎丽,绑着两束女学生般的辫子。传闻她只上过一天学,但她能流利掌握数种语言。

拉塔曼盖施卡还有一些众人皆知的习惯,例如演唱时从不穿鞋、录音前一定会先手抄下要唱的歌曲等。

先前曾有人指控拉塔曼盖施卡运用在宝莱坞的势力阻挡新人入行。此外,2006年孟买当局取消一项高架道路兴建计画,理由是拉塔曼盖施卡认为那会侵犯她的隐私,由此可见她影响力有多大。

拉塔曼盖施卡曾为超过1000部电影献声,作品包括以英语、俄语、荷兰语、斯瓦希利语等语言演唱的2万7000首歌。

她在2001年获颁印度第1级公民荣誉勋章国宝奖章(Bharat Ratna);2009年再获法国荣誉军团勋章(Legion of Honour),以表彰她对印度音乐和电影的贡献。

