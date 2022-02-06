短道速滑混合接力 地主中国夺北京冬奥首金

（法新社北京6日电） 中国队在2022年北京冬季奥运短道竞速滑冰混合团体接力惊险晋级决赛，最后成功夺得地主国于这次冬奥的首面金牌。

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中国是外界看好在短道速滑混合团体接力赛夺金的热门队伍之一，但昨天与匈牙利、俄罗斯奥会代表队、美国的准决赛仅拿下分组第3，一度看似无缘争夺奖牌。

但中国随后提出上诉，裁判看重播判定美、俄中途犯规，进而取消两队资格，中国便以分组第2之姿挺进决赛。

在另一场准决赛中，在8强赛以2分36秒437成绩写下冬奥纪录的荷兰，在准决赛一开始的表现十分抢眼，但在其中1名选手于比赛途中跌倒后，最后只以2分51秒919完赛，排名分组第4，眼睁睁看着加拿大和义大利晋级。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响下，举行决赛的首都体育馆内仅约300名观众进场观赛，在他们的热烈欢呼声中，中国队最后以2分37秒348率先冲过终点线，夺下金牌。

期间，匈牙利、加拿大选手发生碰撞，这让匈牙利在比赛中一直处于苦苦追赶的情况，加拿大也被判犯规，最后义大利以2分37秒364拿下银牌，匈牙利则以2分40秒900成绩获铜牌。

© 2022 AFP