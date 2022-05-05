石油需求堪忧 OPEC+坚持小幅增产

（法新社维也纳5日电） 中国采取限制措施应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，造成需求风险，但是沙乌地阿拉伯、俄罗斯和其他主要石油生产国今天同意再次小幅提高产量。

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俄罗斯入侵乌克兰加剧供应担忧。在欧洲宣布将采取行动禁运俄国石油之际，供应担忧更加深了。

但石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）在声明中表示，在今天简短的连续会议中，OPEC+同意6月生产目标为每日增产43万2000桶。

北海布伦特原油价格昨天每桶涨破110美元，创两周半来最高水准。今天格林威治时间9时45分（台北时间下午5时45分），布伦特原油价格站上每桶110.47美元，纽约西德州中级原油（WTI）价格每桶107.83美元。

分析师普遍预期，以沙乌地阿拉伯为首的OPEC和俄国为首的10个伙伴国会坚持小幅增产的计画。

外汇交易商XTB分析师库德曼尼（Walid Kudmani）在会议前告诉法新社：「尽管与俄乌冲突有关的不确定性持续，OPEC很有可能会坚持其计画。」他也说：「石油需求前景是下降的，因为COVID病例上升，导致中国出现广泛的封锁。」

出席会议的两位消息人士表示，代表完全避免任何关于制裁俄国的讨论，以接近创纪录、在不到15分钟的时间内结束会谈。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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