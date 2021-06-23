研发人造鸡肉 以色列盼推行环保食品革命

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（法新社以色列耐斯茨奥纳23日电） 全球人口持续增加，为以环保方式供应更多粮食，以色列在实验室中培育出「人造鸡肉」，据称其外观与口感都与真实的鸡肉相差无几。

在以色列中部城镇耐斯茨奥纳（Ness Ziona）科学园区内，有家叫做「鸡肉」（The Chicken ）的小餐馆，专门供应人造鸡肉制成的汉堡和绞肉饭卷，其肉类原料都是邻近的「超级肉类」（SuperMeat）生产基地「培养」出来的。

「鸡肉」餐馆是超级肉类的试验场，定期举办试吃活动，以在等待主管机关核准上市的同时，了解顾客的喜好与意见。

透过餐馆内的窗户，可看见明亮的实验室，里面的技术人员正密切监控大型不锈钢发酵槽内的状况。

超级肉类执行长萨维尔（Ido Savir） 表示：「这是全球首次有人可以亲眼看见生产和制造过程，并品尝人造肉类产品。」

要生产人造鸡肉，必须先从受精鸡蛋内取出细胞，并放入以植物为基底，含有蛋白质、脂肪、糖、矿物质、维生素的培养液中。用这种方式培养出来的鸡肉，生长速度很快，半天体积就会加倍。萨维尔表示，该公司每周产量至少可达数百公斤。

萨维尔指出，「透过这种生产方式，我们将能减少使用土地、水及其他许多资源，同时确保产品非常健康、干净」。此外，人造鸡肉也没有传统工厂式饲养鸡只流行病盛行的问题。

不过，人造鸡肉究竟是不是荤食，这个问题不仅素食者要思考，以国相关当局也尚未认定。以国首席拉比组织委员会（Chief Rabbinate Council）成员魏兹（Eliezer Simcha Weisz）认为，利用不伤害环境、零残忍方式生产肉类，属于正面发展，预料人造鸡肉最终可以顺利取得犹太洁食认证。

© 2021 AFP