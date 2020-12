研究人员：奈及利亚变种病毒危险性仍待确认

广告 继续浏览后续

(法新社奈及利亚首都阿布加28日电) 近日在非洲国家奈及利亚发现一种2019冠状病毒疾病(COVID-19)变种病毒株的研究人员提醒外界,勿自动假设这种病毒株和其他地区近期冒出的变种病毒株具有类似危险性。

非洲传染病基因组学卓越中心(African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases,ACEGID)的科学家,上周在奈及利亚东南部发现一种2019冠状病毒疾病新病毒株。

ACEGID主任哈皮(Christian Happi)接受法新社访问时表示,他们在200份采样中的2个样本发现奈及利亚变种病毒株,所有样本是在8月3日至10月9日间采集,出现新病毒株的样本是不同时间在同一个州内采集。

哈皮解释,这2个样本中发现的变种病毒,「和原本一直在奈及利亚传播的病毒株不同,也和南非或英国的变种病毒不同」。

英国宣称发现一种传染力更强的新病毒株,并因此缩紧防疫限制。南非也发现一种变种病毒株,还说这或许能解释为何当地爆发的第二波疫情主要发生在较年轻人口身上,且扩散速度快。

哈皮受访时强调,科学家还在加紧解读奈及利亚发现的变种病毒,他呼吁外界勿过度推断。

哈皮表示:「我们不知道、也没有证据说,这种变种病毒和目前奈及利亚病例攀升是否有关。」他说,他们正在分析最近染疫病例的样本,以寻找答案。

奈及利亚累计已有8万2000多宗确诊病例,包含1246例死亡。但与全国2亿多人口相较,染疫人数相当少。

然而本月初以来,奈及利亚每天新增数百例确诊,尤其经济首都拉哥斯(Lagos)染疫人数大增,引发地方当局恢复宵禁和禁止50人以上聚会。不过奈及利亚病故患者并未出现倍数成长。

