研究指染疫恐损男性生育力 专家警告需更多证据

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（法新社巴黎29日电） 一篇根据实验数据所撰写的最新研究报告指出，COVID-19可能会损害精子品质，甚至导致男性的生育能力下降。然而，没有参与研究的专家对此表示怀疑，指必须进行更多研究证实。

法新社报导，研究人员今天在「生殖」（Reproduction）期刊写道，2019冠状病毒疾病（COVID-19）可能会导致精子细胞死亡、发炎以及所谓的氧化压力（oxidative stress）情况增加。

研究报告执笔人总结：「这些研究结果提供第一个直接的实验证据，显示男性生殖系统可能会遭COVID-19病毒攻击并受损。」

然而，对这项研究发表评论的专家说，病毒损害男性生育能力的状况尚未经过证实。

新型冠状病毒会透过飞沫传染，引起呼吸道疾病，攻击肺部、肾脏、肠子与心脏，年长者和慢性病患者更易感染。

稍早的研究报告显示，病毒也会感染男性生殖器官，损害精子细胞发育并扰乱生殖激素。病毒用来入侵肺部组织的受器也出现在睾丸内。不过，目前还不清楚病毒对男性生育能力造成的影响。

德国吉森市（Giessen）尤斯图斯-李比希大学（Justus-Liebig-University）的马勒基（Behzad Hajizadeh Maleki）等研究人员，寻找可能足以显示COVID-19对生育能力造成负面影响的生物标记。

他们每隔10天观察84名COVID-19男性患者一次，将60天的分析结果拿来跟105名健康男性做比较。

研究人员发现，染疫患者身上有发炎与氧化压力现象的精子细胞数量显着增加，这样的化学失衡将损害人体的DNA与蛋白质。

马勒基发表声明说：「对精子细胞产生的这些影响，与精子品质较差和生育能力降低有关系。」

马勒基说，男性生殖系统「应被视为容易感染COVID-19的途径，世界卫生组织（WHO）应该宣布这是高风险器官」。

没有参与研究的专家对实验结果表示欢迎，但提醒，在快速做出具体结论前，必须进行更多研究。（译者：张晓雯/核稿：张佑之）

© 2021 AFP