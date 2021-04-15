研究显示抗药性疟疾在非洲更常见 专家忧心忡忡

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（法新社巴黎14日电） 研究人员今天通报，首个临床证据显示，引发疟疾的疟原虫抗药性突变正在非洲取得进展。

专家长期以来一直担心非洲大陆出现抗药性疟疾，抗药性疟疾在2019年占全球疟疾死亡人数90%以上。

发表在刺胳针（The Lancet）的新研究，似乎证实这些担忧。

研究显示，在临床试验中，如果感染疟原虫突变株，接受疟疾标准治疗儿童身上的疟疾病程就会更长。

以青蒿素(Artemisinin) 为基础的联合疗法(Artemisinin-based combination therapies, ACTs)，疗效仍然很高，但研究人员说，在进行这项研究的卢安达及邻国，「迫切需要」更多监测。

世界卫生组织（WHO）资料显示，全球各地估计约有2亿2900万疟疾病例。

疟疾在2019年导致超过40万人死亡，其中逾2/3是孩童。

研究报告第一作者、基加利（Kigali）卢安达生物医学中心研究员尤威玛纳（Aline Uwimana）说：「我们的研究显示，抗药株变得更加常见。」

在21世纪初推出的青蒿素联合疗法，是治疗疟疾最有效和广泛应用的方法。

旧金山加州大学教授罗森塔尔（Philip Rosenthal ）说，青蒿素联合疗法失效「可能会带来可怕后果，就像20世纪末旧的治疟疾药物「氯奎宁」（Chloroquine）抗药性导致疟疾死亡人数大幅增加般」。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP