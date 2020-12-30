研究显示 武汉实际染疫人数几为官方数据10倍

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（法新社北京30日电） 中国卫生当局的研究显示，全球最早侦测到2019冠状病毒疾病（COVID-19）病原体的武汉市，实际染疫人数可能是官方公布人数的近10倍。

根据中国疾病预防控制中心发表的血清流行病学报告，人口约1100万的武汉地区截至4月的2019冠状病毒疾病抗体阳性率为4.4%，意谓大约48万人染疫，几乎是官方公布染疫人数5万的10倍。

中国当局在武汉爆发疫情之初的处理方式饱受国内外抨击，包括企图使揭发疫情的吹哨者噤声，且在1月初先谘询政治高层，而未通报任何案例。

中国公民记者张展因为报导武汉当地的疫情，28日被判处4年徒刑。

美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）高级研究员黄延中告诉法新社，中国疾控中心报告所显现的差距可能显示，「1月底和2月初的混乱情况恐怕造成了短报，当时大量的人未接受COVID-19 检测，或者是检测不准确」。

中国疾控中心血清学专家秦颖今天告诉法新社，数据落差并非中国独有的现象。

秦颖表示：「若干国家也发表了类似的血清调查报告，多数情况下，有冠状病毒抗体的人数都比确诊病例数多出好多倍。」

「所以这种差距是普遍的现象。」

中国疾控中心表示，武汉以外湖北各地的阳性率仅0.44%，显示武汉长达77天的封城措施可能有助于遏止疫情蔓延。

中国疾控中心这项调查是在今年4月进行，调查对象超过3万4000人。

© 2020 AFP