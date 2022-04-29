研究显示：狗的行为难以用品种预测

（法新社华盛顿28日电） 罗威那犬和比特犬属于攻击性犬种，拉布拉多和黄金猎犬则格外友善，这都是众所周知的刻板印象。

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但根据今天刊登在「科学」（Science）期刊的基因研究涉及2000多只狗，搭配狗主人给出20万个答覆的调查，显示了广泛假设大部分都是没有根据的。

不可否认地，许多行为特徵可以遗传，但品种的现代概念仅对大多数类型行为提供部分预测价值，几乎跟狗会多么温顺或者暴躁易怒无关。

麻省理工学院和哈佛大学布洛德研究所（Broad Institute of MIT and Harvard）脊椎动物基因组学主任卡森（Elinor Karlsson）说：「尽管遗传在任何一只狗的个性中都发挥作用，但特定犬种无法有效预测那些特徵。」

她也说：「我们发现黄金猎犬的定义标准是它的外表特徵，耳朵形状、毛发颜色和品质、身形大小，并非它们友不友善。」

研究第一作者莫里尔（Kathleen Morrill）解释，了解品种和行为之间的关系，可能是了解导致像是强迫症等人类精神疾病基因的第一步。

研究团队对2155只纯种狗和杂种狗的DNA进行测序，寻找可以预测行为的常见基因变异，并将这些资料与来自「达尔文方舟」（Darwin's Ark）1万8385名狗主人的调查数据结合研究。达尔文方舟是一个由主人回报犬类特徵和行为的开源资料库。

整体来说，品种只能解释犬类9%的行为差异，而年龄是部分行为特徵的较佳预测指标。

© 2022 AFP