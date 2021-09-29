研究：一带一路使穷国背负3850亿美元隐性债务

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（法新社北京29日电） 一份今天公布的研究显示，中国野心勃勃的「一带一路」基础建设倡议，让穷国背负3850亿美元「隐性债务」，而且逾1/3相关计画面临贪腐丑闻与抗议。

一带一路是中国国家主席习近平最重要的投资倡议。但出自国际发展研究室AidData的报告表示，一些国家银行与企业依此倡议签署不透明协议，已导致数十个低收入政府债务缠身，但从财务状况表看不出来。

中国2013年公布一带一路倡议后，迄今已对约163个国家投资超过8430亿美元，以在当地造桥铺路、建设港口和医院，其中包括非洲和中亚多个国家。

AidData执行长派克斯（Brad Parks）告诉法新社，上述金额的近7成被贷给国家银行，或者是中企与当地伙伴的合资公司，而借款国原本已欠北京一屁股债。

派克斯说：「许多贫穷政府无法再承受更多贷款。所以（中国）发挥创意。」

派克斯指出，获得款项的是「一群中央政府以外的行为人」，但这些行为人经常拥有政府支持，由政府担保会在另一方付不出钱时出面还款。

他说：「这些合约复杂难懂，政府自己都不知道实际上到底欠中国多少金额。」而总部设在美国维吉尼亚州威廉与玛丽学院（College of William and Mary）的AidData研究发现，短报的债务总额约达3850亿美元。

AidData并列举出45个中低收入国家，它们对中国的债务风险规模已高于自身国内生产毛额（GDP）的10%。

大笔中国资金滚滚流入，已引发一些地方的反感。举巴基斯坦西南部的俾路支省（Balochistan）为例，当地民众说他们几乎没得到好处；好战分子还发动一系列攻击，意图妨碍中国投资。

派克斯表示：「我们现在看到买单一带一路倡议的人后悔了。许多外国领袖起初渴望赶搭一带一路倡议热潮，如今因为债务可持续性疑虑，一一暂停或取消中方基建计画。」

AidData的研究指出，过去两年来，北京的贷款速度已因借款国反弹而放缓。

七大工业国集团（G7）富国今年也公布一项与一带一路打对台的计画，以制衡北京主导全球贷款的情势。AidData发现，北京要求的贷款利息较高、且偿还时限较短。

派克斯表示，根据他们的研究结论，一带一路并非「打造联盟的伟大计画」，如同北京有时描绘的形象，而是让中国「寻找最有利可图的计画」。

© 2021 AFP