研究：伊波拉患者康复5年后仍可能复发并传染

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（法新社东京16日电） 最新研究发现，伊波拉病毒（Ebola）患者在痊愈至少5年后仍可能复发，引发新一波疫情，显示有必要对患者展开长期追踪，以避免疫情复炽。

法新社报导，科学家已知伊波拉病毒可在康复者体内处于休眠状态，由于病毒会残留在组织里而不是在血液中循环，所以检测结果往往为阴性。

不过，根据15日发布于「自然」（Nature）期刊的研究，针对几内亚（Guinea）今年爆发的伊波拉疫情进行分析发现，这些「病毒宿主」体内的病毒似乎可被唤醒，在数年后引起新的感染和传播。

为了追踪几内亚伊波拉爆发的源头，学者分析数名患者样本的基因组。这次疫情有16起确诊，其中12人死亡。

伊波拉疫情通常被认为是病毒从动物宿主「溢出」，感染人类。但分析显示，这次疫情与2013至2016年疫情的病毒株基因组几乎完全相同。

如果病毒持续在社群内活跃传播，过程中会积累一定数量的基因变异，但2021年的病毒株只比2013至2016年疫情相差12个基因变异，「远低于6年来持续人传人…预期的变异数量」。

领导研究的法国南部蒙贝列大学（University of Montpellier）微生物学家凯塔（Alpha Keita）表示，这强力显示病毒来自康复者体内原本休眠的病毒。

他表示：「这是（伊波拉）疫情宣告结束至卷土重来，己知的最长时间间距。」

不过，休眠的伊波拉病毒如何，以及为何突然被唤醒并感染其他人，仍是未解之谜。

© 2021 AFP