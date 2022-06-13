研究：俄侵乌100天 出口化石燃料进帐近3兆元

（法新社巴黎13日电） 根据今天公布最新研究报告，俄罗斯在入侵乌克兰后的100天内，因输出化石燃料大赚930亿欧元（约新台币2.9兆元），目的地大多为欧盟国家。

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这份报告来自位于芬兰的独立机构「能源与清洁空气研究中心」（CREA）。与此同时，乌克兰正在呼吁西方国家切断与俄国的所有贸易关系，希望藉此斩断克里姆林宫的经济命脉。

欧盟本月稍早同意切断重度仰赖的大多数俄国石油进口，尽管欧盟同意在年底前减少来自俄国的2/3天然气进口，但至今仍未同意全面禁运。

根据报告，在俄国挥军乌克兰后100天内出口的化石燃料当中，欧盟国家进口占61%，价值570亿欧元。

最大的进口国是中国（126亿欧元），其次为德国（121亿欧元）和义大利（78亿欧元）。

俄国的化石燃料出口收入最大宗为原油（460亿欧元），接着是天然气管线输送的天然气、石油制品、液化天然气（LNG）和煤炭。

尽管各个国家和公司因俄国入侵乌克兰拒绝俄国供应，使俄罗斯出口在5月急遽下滑，但全球化石燃料价格持续上涨，让克里姆林宫的金库满满，出口收入达到创纪录新高。

根据CREA，俄罗斯的平均出口价格较去年同期上涨60%。

报告指出，部分国家甚至增加对俄国采购，包括中国、印度、阿拉伯联合大公国，以及法国。

CREA分析师劳里．糜伟（Lauri Myllyvirta）表示，「就在欧盟考虑对俄国实施更严厉制裁的同时，法国却增加进口，成为全世界最大的俄国液化天然气买家」。

劳里．糜伟指出，由于其中大部分是现货采购，而不是订定长期合同，可见在莫斯科入侵乌克兰之后，法国是有意识地决定要使用俄罗斯能源。

他呼吁各国对俄罗斯化石燃料实施禁运，必须「言行一致」。

© 2022 AFP