研究：儿童免疫反应较强 染疫重症比例较低

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（法新社华盛顿22日电） 研究今天指出，10 岁以下儿童感染新型冠状病毒时，会比青少年和成年人产生更多抗体，因此重症比例较低。

研究作者表示，这项发现有助解释何以和成人相比，儿童感染2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）较不容易演变成重症的原因。不过该领域还有待更多研究，据信还有许多影响因素。

研究发表在「美国医学会期刊」网路开放版（JAMA Network Open）。

美国康乃尔大学威尔医学院（Weill Cornell Medicine）检视纽约市2020年4月至8月间近3万2000项抗体检测结果，发现在1200名儿童与3万名成人中，出现过去曾经感染迹象的比例相似：分别是17%与19%。

研究人员接着检视其中一群涵盖85名儿童与3648名成年人的确诊病患，来判定免疫球蛋白（IgG）抗体浓度。此为中和抗体的一种关键类型，是用于防止细胞被某种抗原或感染源侵害的抗体。

研究发现，32名年龄介于1岁至10岁儿童的抗体浓度中位数，是127名19至24岁年轻人的近5倍。

最后研究人员聚焦在126名年龄从1岁至24岁的确诊病患，发现没有任何一人感染重症。

在这个研究群体中，年龄1至10岁的儿童免疫球蛋白抗体浓度是11岁至18岁青少年族群的超过2倍；而青少年族群的抗体浓度又是19岁至24岁年轻成人的2倍以上。

研究作者写道：「我们的研究显示，小儿病患和成人病患感染COVID-19的临床表现差异，部分原因可能源自和年龄有关的免疫反应。」

「自然通讯」（Nature Communications）期刊上月刊登的一篇澳洲研究指出，儿童拥有较活化的「先天」免疫，这是免疫系统的第一道防线，人体开始在产生抗体前先启动先天免疫产生发炎反应，先天免疫包括随时都在巡逻有无感染的嗜中性白血球（Neutrophil）。

另项理论是和儿童呼吸道的细胞受体ACE2较少有关。ACE2是细胞膜表面受体，病毒要穿透受体才能到细胞内部，而新型冠状病毒也正是经由此通道，跑到细胞内繁殖。

这项新研究的一项矛盾结果是，年轻成年人的抗体浓度最低，但浓度接着又会随年龄增加，但现今现象是老年人是重症感染的最脆弱族群。

研究作者坦承他们无法完整解释这个现象，但表示老年人住院和死亡率较高的原因，也可能和本身罹患其他疾病有关。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP