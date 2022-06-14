研究：全球人类因空污少活2年以上

（法新社巴黎14日电） 研究人员今天表示，微小空气污染粒子使得全球人类的寿命缩短两年以上，这些粒子多半是透过燃烧化石燃料产生。

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此外，根据这份美国芝加哥大学（University of Chicago）能源政策研究所（Energy Policy Institute）的报告，南亚各地的细小悬浮微粒浓度若符合世界卫生组织（WHO）标准，一般人可多活5年。

在拥有3亿人口的印度北方省（Uttar Pradesh）和比哈省（Bihar），所谓的细悬浮微粒（PM2.5）污染引发心肺疾病，使得预期寿命缩短8年，在首都新德里（New Delhi）更是缩短达10年。

PM2.5大小约同人类头发直径，可以深入肺部、进入血液，2013年被联合国（UN）列为致癌物质。世卫建议空气中24小时区间内的PM2.5浓度不应超过每立方公尺15微克，或全年平均低于每立方公尺5微克。

主要研究员哈森科夫（Crista Hasenkopf）与同侪在这份「空气品质寿命指数」（Air Quality Life Index）报告中表示：「干净空气能让全球人类多活几年。全球永久减少空污至世卫标准，将使人类平均预期寿命增加2.2年。」

几乎全世界有人居住的区域PM2.5浓度都高于世卫指导方针，但亚洲超过最多，孟加拉为15倍、印度10倍、尼泊尔与巴基斯坦为9倍。

在中西非、东南亚大部分地区、中美洲部分区域，污染浓度与寿命减少程度也高于全球平均值。

令人惊讶的是，2020年因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）封城措施，全球经济活动步调大幅放缓，二氧化碳排放量随之减少，但PM2.5浓度与前一年几乎相差无几。

人口14亿的中国情况则有大幅改善，2013至2020年PM2.5浓度下降近40%，预期寿命因此增加2年。然而就算有这样的进展，目前中国人民平均仍因空污少活2.6年，又以河南、河北、山东省情况最糟。

这份报告并指出，相较于其他导致早逝的原因，PM2.5的影响堪比吸菸，且为饮酒的3倍以上、感染爱滋病毒/爱滋病（HIV/AIDS）的6倍。

© 2022 AFP