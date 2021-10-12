研究：全球升温低于1.5°C 5亿人仍注定泡在海水里

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（法新社巴黎12日电） 研究人员今天警告，就算人类克服难关，把全球气温升幅限制在比工业革命前的水平高出摄氏1.5度以内，未来几个世纪海平面还是会继续上升，淹没5亿人居住的城市。

此外，根据研究人员在学术期刊「环境研究通讯」（Environmental Research Letters）的说法，如果气温升幅比上述标准再多个0.5度，就会再多2亿都市居民时常泡在海水里，且更容易受到毁灭性暴潮侵害。

亚洲在各种可能情境都是重灾区，10个风险最高的巨型都市当中，有9个位于亚洲。孟加拉、越南逾半人口居住的土地，都低于长期高潮线，而且升幅2度就是如此；中国、印度、印尼境内的建筑物密集区也将面临重创。

目前大多数有关海平面上升及其对滨海城市威胁的预测，都是估算到本世纪末就结束，上升程度则介于50公分至1公尺之间，端视碳污染减少速度可以多快。

最新研究则显示，冰层融化、海洋中散不去的热，以及海水变暖后的动力，将助长海平面在2100年过后的数百年继续上升，不管现在人类有多积极降低温室气体排放。

美国研究机构「气候中心」（Climate Central）首席科学家暨执行长史特劳斯（Ben Strauss）告诉法新社：「用人类活动已经释入大气里的二氧化碳量来计算，当今全球约5%人口居住的土地，比预期高潮线会上升到的地方还要低。」

二氧化碳可留在大气里数百年之久，目前的二氧化碳浓度比1800年高50%，且地表均温已上升1.1度。史特劳斯表示，这些情况就足以让海平面最终上升近2公尺，不论是耗时两个世纪或是10个世纪。

即使达成巴黎协定（Paris Agreement）的摄氏1.5度内气温升幅目标，海平面最终仍会上升近3公尺。而且根据研究，除非工程师找到方法快速去除大气里大量的二氧化碳，否则海平面注定会上升近3公尺，只是时间早晚的问题。

不过，下月在英国格拉斯哥（Glasgow）登场的「气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP 26），仍将试图守住升幅1.5度的目标。

史特劳斯表示，一个大幅减少污染后气温升幅1.5度的世界，跟上升摄氏3度或4度后的世界相比，还是天差地远。

他说：「在格拉斯哥和这个十年内，我们有机会帮助未来百代子孙，或是背叛他们。」

© 2021 AFP