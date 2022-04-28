研究：全球爬虫动物21%有灭绝危险 龟鳄首当其冲

（法新社巴黎28日电） 根据一份对全球爬虫动物生存情况的首次重大评估，这类所谓冷血动物至少有1/5的物种面临灭绝威胁，包括一半以上的龟和鳄鱼物种。

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愈来愈多人认为，世界各地的生物多样性灾难般萎缩，对地球生物构成的威胁与气候变迁一样重要，且两者有相互关联。

其他种生物面临的威胁已有许多纪录：40%多种两栖动物、25%种哺乳动物和13%种鸟类可能面临灭绝。但直到现在，研究人员一直对爬虫动物受威胁程度没有通盘认识。

根据发表在「自然」（Nature）科学杂志的最新全球调查，研究人员利用国际自然保育联盟濒危物种红色名录（IUCN Red List）依据的标准，评估1万196种爬虫动物生存情况。结果发现，至少有1829种或21%处于易危（vulnerable）、濒危（endangered）或极危（critically endangered）状态。

报告的共同作者、国际自然保育联盟-国际保育生物多样性评估小组（IUCN-Conservation International Biodiversity Assessment Unit）经理柯克斯（Neil Cox）在媒体简报会上表示：「我们见到受威胁的物种数量简直多到吓人。」

其中鳄鱼和龟名列处境最危险的爬虫动物，各有约58%和50%的物种面临灭绝威胁。

柯克斯表示，这往往归咎于「过度开发和迫害」。他说，鳄鱼因为人类捕食及从居住环境移除而遭到杀害，龟则是宠物贸易和传统药材需求锁定目标。

另个受到威胁的知名动物，是令人闻之色变的眼镜王蛇。它最大能长到5公尺，生活在从印度到东南亚的广泛地区，主要在森林中捕食其他蛇类。柯克斯指出，眼镜王蛇已被列入易危，且「非常接近灭绝」。

他说，这种蛇类受到的最主要威胁包括伐木和人类刻意攻击，「它真的是亚洲代表性动物，而甚至这种遍布的物种都确实受到威胁且数目持续减少，令人十分遗憾」。

柯克斯表示：「如今我们知道各种爬虫动物面临的威胁，国际社会可以采取下个步骤…进行投资来扭转往往被低估的生物多样性严重危机。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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