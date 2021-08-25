研究：全球高血压患者30年增一倍 7亿人没治疗

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（法新社巴黎24日电） 根据今天发表的一项大型研究，自1990年以来，全球高血压病患多出一倍，2019年有多达半数－相当于7.2亿人并未接受治疗。

全球每年逾850万人死因与高血压有直接相关，高血压也是中风、心脏与肝脏疾病的主要危险因子。

为了解过去30年来全球的高血压比例如何增长，来自非传染性疾病风险因子协会（NCD-RisC）国际团队分析分析来自1200多项国家研究的数据，几乎涵盖世界上每个国家。

研究团队使用模型来估计世界各地人口的高血压盛行率，以及有多少人服用治疗药物。

分析发现，2019年多达6亿2600万名女性与6亿5200 万名男性罹患高血压；相较之下，1990年有3亿3100万名女性与3亿1700万名男性罹患高血压，近30年来增加一倍。

分析发现，高达41%女性与51%男性罹患高血压而不自知，相当于有好几亿人错失有效治疗。

资深研究作者、伦敦帝国学院（Imperial College London）学者伊扎提（Majid Ezzati）说：「尽管医学和药理学在过去数十年来有长足进展，全球在高血压防治上始终迟滞，绝大多数高血压病患没有获得治疗。」

根据这篇发表在「刺胳针」（The Lancet）医学期刊的报告，2019年，加拿大和秘鲁的成人高血压盛行率最低，大约成年人口的1/4。

而台湾、韩国、日本、瑞士、西班牙与英国女性患高血压比例最低，不到24%；非洲国家厄利垂亚与衣索比亚、南亚的孟加拉与大洋洲的索罗门群岛，男性患高血压比例最低，不到25%。

而南美洲的巴拉圭与大洋洲的吐瓦鲁，女性半数以上都罹患高血压；阿根廷、巴拉圭与西亚的塔吉克，则是有半数以上男性罹患高血压。

研究作者说，分析显示，提升高血压的诊断与治疗管道有非常急迫的必要性，全球罹患高血压的民众中，不到1/4女性病患与1/5男性病患接受治疗。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP