研究：加护病房染疫患者死亡率降 改善状况趋于停滞

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（法新社巴黎2日电） 根据今天公布的研究，自疫情2020年3月刚开始爆发以来，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疗法与医院照护方式改善，使加护病房死亡率降低超过1/3，但这样的进展可能将停滞。

医护人员刚开始面对第一波疫情时，对于如何对抗新型冠状病毒还没什么头绪，但现在他们手边有一些有效的药物与疗法，可协助重症患者改善病况。

一项针对全球加护病房COVID-19患者死亡率所做的大规模统合分析发现，死亡率在2020年10 月降至36%，研究报告发表于「麻醉」（Anaesthesia）期刊。

同一批作者在稍早的分析中发现，截至2020年5月底，加护病房死亡率从3月底的60%降至42%。

研究执笔人说：「我们去年进行的第一个统合分析显示，加护病房的COVID-19死亡率在2020年3月到5月间大幅下滑，之后的更新分析结果显示，2020年6月到10月的死亡率似乎已经持平或达到高原期。」

研究人员分析的是52个观察性研究的数据，包含4万3128名患者的资料，这些研究来自欧洲、北美洲与中国，还有来自中东、南亚与澳洲的报告。

© 2021 AFP