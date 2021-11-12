研究：印度Covaxin效力高 助改善穷国疫苗不足

（法新社巴黎11日电） 根据医学杂志「刺胳针」（The Lancet）今天刊登的一项研究，印度首支国产COVID-19疫苗Covaxin具有高度效力且无安全疑虑。

广告 继续浏览后续

由印度巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）生产的Covaxin疫苗，上周获世界卫生组织（WHO）批准纳入COVID-19（2019冠状病毒疾病）紧急使用清单，目前也获全球17个国家批准采用。

世卫指出，由于易于储存，Covaxin疫苗「极其适合中低收入国家」。

据报导，其他获准的疫苗有部分必须储存于非常低温之下，造成物流配送与成本较高的问题。

研究报告说，Covaxin「对于防范成人身上经实验室证实有症状的COVID-19具有高度效力」。

报告又说，此款疫苗在这项期间分析中，也显示耐受性良好，无安全疑虑。

根据世卫资料，在1个月间隔中施打两剂Covaxin后，具有78%保护力。

法新社报导，两位未参与这项研究的中国研究人员表示，Covaxin的推出可提升全球有限产能，并可改善中低收入国家疫苗分配不均与不足现象。

不过他们也提到这项研究的某些限制，指称相关试验一直只在印度进行，研究群体的种族多样性较少。

此外，相关研究是在2020年11月至2021年1月执行，这是在高度传染性病毒变异株Delta盛行之前。

尽管如此，研究人员仍能辨识感染Delta变异株的病患。而研究发现，对于这个次群组，Covaxin仍然提供保护力，只是效力略少。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP