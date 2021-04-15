研究：噪音污染对树群和植物多样性构成长期威胁

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（法新社巴黎14日电） 最新研究显示，噪音污染对树群和植物多样性构成长期风险，甚至在移除噪音来源后，这类冲击恐怕还会持续。

自上世纪中以来，营造业、工业以及兴建道路及管线等基础建设制造的人为噪音大幅增加，生物学家越来越忧心人为噪音对动植物带来的冲击。

之前的研究虽纪录了短期噪音对树群造成的冲击，因为噪音会吓跑昆虫和动物等传粉媒介，但针对长期冲击的调查研究却不多。

美国研究人员调查位于新墨西哥州树群，这些树木已经暴露在大量人为噪音下长达15年。研究人员发现，相较于安静地区，噪音地区的矮松幼苗减少75%。

加利福尼亚理工州立大学（ California Polytechnic State University）生物学教授、研究共同作者佛朗西斯（Clinton Francis）表示：「人类噪音污染的冲击已经潜入这些林地群体。我们目前见到，移除那些噪音不必然会立即带来生态功能的恢复。」

另一位研究共同作者菲力普斯（Jennifer Phillips）表示，研究结果显示噪音污染如何驱离传粉动物，即使是在噪音来源移除后。

菲力普斯指出：「诸如丛鸦等对噪音十分敏感的动物已经学会避开特定区域。动物可能需要一段时间，才能重新发现这些过去充满噪音如今却不再有噪音的地区。我们不清楚需要多久时间。」

这项研究刊登在今天出刊的皇家学会报告生物科学版（Proceedings of the Royal Society B）。

© 2021 AFP