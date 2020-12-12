研究：基因变异与染疫重症有关

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（法新社伦敦11日电） 科学家今天说，他们发现多项很可能让患者染疫变重症的基因变异。研究发现有5种关键基因与染疫最重症有关，且数款现有药物有望改以治疗可能发展成重病的染疫患者。

科学家研究英国208间加护病房2700名染疫患者的去氧核醣核酸（DNA），发现与抗病毒免疫和肺部发炎有关的5种基因，对于许多严重病例至关重要。

共同率领研究的英国爱丁堡大学遗传学者白里（Kenneth Baillie）表示：「我们的研究结果立即凸显出哪些药物应优先进行临床试验。」

白里说，名为IFNAR2、TYK2、OAS1、DPP9及CCR2的基因，可部分解释为何有些人染疫后病情特别严重，有些人却不受影响。

这项刊登于「自然」（Nature）期刊的研究，应有助科学家透过针对特定抗病毒及抗炎途径的药物临床试验，加速寻找治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的潜在药物。

白里表示，其中最具潜力的药物应是叫做JAK抑制剂的抗发炎药物。这种药物常用于癌症和关节炎等慢性疾病。

白里的团队也发现，促进IFNAR2基因活性，可望产生抵抗COVID-19的保护力，因为这种基因很可能会模拟干扰素的治疗效果。

© 2020 AFP