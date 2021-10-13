研究：塑化剂可能每年导致美国10万长者早死

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（法新社纽约12日电） 纽约大学研究显示，日常暴露于塑化剂邻苯二甲酸酯类（phthalates），有可能导致美国每年近10万名年长者早死。这类塑化剂被广泛应用于各种物品，从塑胶容器到化妆品皆有。

研究说，这些化学物质在数以百计的产品中都能发现，诸如玩具、服饰和洗发精等，几十年来都被视为会干扰人体内分泌系统的「环境荷尔蒙」（hormone disruptors）。

这项刊登于「环境污染期刊」（Environmental Pollution）的研究指出，毒素可透过此类物品进入人体，并与出现肥胖、糖尿病和心脏病有关。

这项由纽约大学（New York University）葛罗斯曼医学院（Grossman School of Medicine）进行的研究，对象涵盖5000名55岁至64岁的成人，结果显示受试者尿液中含邻苯二甲酸酯类浓度较高者，较可能死于心脏病。

不过，邻苯二甲酸酯浓度较高似未增加罹癌致死的风险。

报告的首席作者特拉桑德（Leonardo Trasande）表示：「我们的研究结果透露，暴露于邻苯二甲酸酯类的机会增加，与早死有关，特别是死于心脏病。」

特拉桑德说：「目前为止，我们已了解到这些化学物质与心脏病有关，而心脏病是人类主要死因，但我们尚未认定此化学物质本身与死亡相关联。」

特拉桑德审慎表示，这项研究并未确立暴露于邻苯二甲酸酯与死亡之间有直接因果关系。

他指出：「我们的研究显示，此种化学物质造成的损害远大于我们当初所想。减少暴露于有毒的邻苯二甲酸酯，有助于保护美国人身体健康与经济利益，这是明确而无法否认的。」

其他多项研究也显示，邻苯二甲酸酯会降低成年男子体内的睾丸激素，每年有逾1万人死亡与此相关。

纽约大学这项研究又说，邻苯二甲酸酯导致的经济损失在400亿到470亿美元之间，这数字是先前所估计的4倍多。

© 2021 AFP