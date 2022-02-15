研究：塑胶与化学制品污染已超限

（法新社斯德哥尔摩15日电） 科学家首度断定，全球人造化学制品与塑胶废弃物已大幅超越人类或地球能承受的安全限度，亟需限制生产。

广告 继续浏览后续

据估计，目前市面上存在约35万种不同的人造化学制品，其中一大部分最终留在环境中。

研究共同作者卡尼-阿姆罗斯（Bethanie Carney Almroth）受访时告诉法新社：「我们今天开始关注到的相关影响，大到足以冲击地球及其系统的重要运作。」

瑞典斯德哥尔摩复原力中心（Stockholm Resilience Center）公布上述研究之际，联合国（UN）环境规划署执行长安德森（Inger Andersen）14日表示，联合国预计月底在肯亚首都奈洛比（Nairobi）召开会议，讨论如何处理「从源头到海洋」的塑胶污染。

化学制品与塑胶会影响生物多样性，对已经很紧绷的生态系统带来额外压力。杀虫剂会无差别杀死有机体，生物也会误食塑胶。

卡尼-阿姆罗斯说：「一些化学制品会干扰荷尔蒙系统，扰乱野生动物的生长、新陈代谢和繁殖。」

面对这类问题，科学家现在提倡采用限制产量等更严格的解决方法。

迄今为止的回收行动成果平庸。当前全球塑胶回收量不到10%，产量自2000年以来却已翻倍，来到3亿6700万公吨。

根据近期研究，当前地球上的塑胶总重量，已是所有活体动物生物量的4倍。

研究人员说：「我们想说的是，我们或许该喊『适可而止』了，我们可能承受不住了。」

「我们或许该限制生产，必须表明：『我们的产量不应超过这个限度』。」

© 2022 AFP