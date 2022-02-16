研究：孕妇打疫苗 宝宝出生后染COVID-19住院风险降

（法新社华盛顿15日电） 根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）今天公布的新研究，母亲在怀孕期间完整接种新型冠状病毒疫苗，宝宝出生后因COVID-19重症住院的风险降低了约60%。

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研究显示，孕妇接种疫苗后，抗体也会经胎盘和母乳传给宝宝，不过这项假设性主张迄今尚未获得真实世界证据支持。

CDC的研究涉及379名月龄不超过6个月的婴儿，这些婴儿于2021年7月至2022年1月间在20个儿科中心住院，其中有176人因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）住院，另外203人病因与冠状病毒无关。

研究人员检视这些婴儿母亲接种COVID-19疫苗的比率，非因染疫住院的婴儿母亲为对照组。

这是一种在真实世界研究中，用来检视具有相似特徵患者的统计方法，通常用于不可能或不符合道德进行随机临床试验的情况下。

CDC研究人员米尼-德曼（Dana Meaney-Delman）说：「母亲（在怀孕期间）接种疫苗，6个月以下宝宝因感染COVID-19住院的可能性降低了61%。」

更重要的是，在感染COVID-19住院的婴儿中，有84%的母亲未在孕期内接种疫苗。在这项研究中，有一名婴儿染疫病故，其母亲并未接种疫苗。

研究显示，非裔和西语裔婴儿染疫住院的人数高得不成比例。

米尼-德曼说：「最重要的是，母亲接种疫苗确实是帮助保护这些幼小婴儿的重要方式。」

研究进一步发现，在怀孕后期完成两剂疫苗接种，比在怀孕早期施打疫苗更具保护力。孕妇在分娩前21周到14天接种疫苗，保护力会达到80%，而在怀孕早期接种，疫苗保护力则会随时间递减至32%。

这与接种疫苗几个月后，体内抗体浓度会下降的已知情况一致，但米尼-德曼表示，为了保护婴儿与母亲，在孕期的任何阶段接种疫苗都很重要。

这项研究的局限性在于它始于疫苗推出的早期阶段，且不包括在孕前接种疫苗的母亲。研究执笔人写道，这可望成为未来的研究方向。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP