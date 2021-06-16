研究：帮浦持续给药 有助降低巴金森氏症药效波动

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（法新社巴黎16日电） 法国最新研究显示，晚期巴金森氏症（Parkinson's disease）患者若以类似胰岛素帮浦的装置持续给药，长期来看可能有帮助。

这项在现实世界进行的观察型研究，追踪了110名在巴黎硝石库医院（Pitie-Salpetriere）接受治疗的病患，研究结果发表在和巴金森氏症基金会（Parkinson's Foundation）合作出版的自然伙伴期刊(Nature Partner Journal)。

巴金森氏症是第二常见的神经退化性疾病，仅次于阿兹海默症（Alzheimer's），有时候会投以阿朴吗啡（apomorphine）治疗，以减轻颤抖、僵硬和动作迟缓的症状。

阿朴吗啡有助于补充巴金森氏病患通常缺乏的多巴胺（Dopamine），但口服会造成多巴胺飙高然后下降，导致异动症（dyskinesia）和肌肉痉挛。

研究报告的共同作者、神经学家弗拉蒙德罗斯医生(Emmanuel Flamand-Roze)告诉法新社：「对这些病患而言，持续给药的方式是不错的选项。」

2018年对欧洲地区23家医院病患进行的随机安慰剂对照实验，已经发现利用这种帮浦装置给药，可以减少症状因药效减弱而恶化的「休息时间」。

弗拉蒙德罗斯表示，他的现实世界观察型研究对上述的随机实验提供必要的补充，在这项随机实验中观察病患的时间为12周。

弗拉蒙德罗斯说：「我们的研究是透过观察真实世界的病患来进行，这当中有些人年龄超过80岁。」

他表示：「第一项研究对科学界提供证据，但未检视实际上的运作或长期性影响。」

尽管在为期两年的研究期间，有大约1/3的病患停止治疗。但对于持续治疗到最后的病患，药效波动的情况持续减少，和健康相关的生活品质维持稳定。

© 2021 AFP