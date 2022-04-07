研究：感染COVID-19增加严重血栓风险

（法新社巴黎6日电） 今天出炉的研究指出，感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）会增加形成严重深层血栓的风险，即使轻症也是如此，染疫后影响时间长达6个月。

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先前研究已经显示，感染COVID-19会增加血栓风险，但这篇刊登在「英国医学期刊」（BMJ）的新研究显示威胁会延续多长时间。

为找出答案，研究人员比较瑞典2020年2月至2021年5月期间100万名染疫病患的数据，以及未确诊400多万人的对照组。

研究人员发现，感染新型冠状病毒的人，在染疫后长达6个月罹患肺栓塞的风险升高。肺栓塞是指其中一条肺部动脉遭到血块堵塞的疾病。

此外，在染疫3个月后，形成深部静脉栓塞的风险也增加，通常出现在腿部。经一系列因素调整后，他们发现COVID-19患者肺栓塞的风险增加33倍，深部静脉栓塞形成的风险增加5倍。

研究发现，既有身体状况的病患如果感染COVID-19重症，形成血栓的风险更高。

即使是那些不需要住院的轻症病例，也会比没有染疫的人面临较高的肺栓塞和深部静脉栓塞风险。

研究人员表示，在第一波大流行期间，病患出现血栓的机率较高，之后较低的原因在于疫苗覆盖率提升与治疗改进。

研究人员说，这项研究具「重要政策意涵」，呼吁更多医疗介入以防止血栓形成，特别是针对高风险病例；研究结果也凸显出接种疫苗的重要性。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

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