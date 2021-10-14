研究：打娇生疫苗者 追加辉瑞/BNT或莫德纳更佳

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（法新社华盛顿13日电） 美国今天公布的一份研究显示，接种单剂型娇生新冠疫苗者，之后追加施打辉瑞（Pfizer）/BNT或莫德纳（Moderna）这两款mRNA疫苗，会产生更佳抗体反应。

这份由美国国家卫生研究院（NIH）资助的研究在美国国内备受期待，因为可供疫苗能否混打的决策依据；美国目前还未开放不同厂牌疫苗混打。

研究找来458名接种过辉瑞/BNT、莫德纳、娇生（J&J）3款疫苗其一至少12周的成人进行试验；美国目前只核准这3款COVID-19疫苗紧急使用。

受试者依疫苗种类分为3组后再分3组接受不同疫苗追加，9组里每组约50人，之后由研究人员分析打完追加剂15天后的抗体水平。

试验显示，原本接种娇生疫苗者再追加娇生疫苗，抗体水平会提高4倍，追加辉瑞/BNT疫苗，抗体水平会提高35倍，追加的若是莫德纳，则抗体水平更高出76倍。

研究也显示，和原先接种辉瑞/BNT或娇生的人相比，最初接种莫德纳者，无论之后追加何种疫苗，抗体水平都会更高；此外研究并未发现具体的混打安全顾虑。

不过报导指出，这项尚待同侪审查的研究仍有局限性。

一方面是参与受试人数太少，另一方面混打后的免疫反应可能会随时间而变化，相关变化不是这次研究里设定的15天所能观察到。

贝勒医学院（Baylor College of Medicine）教授霍泰兹（Peter Hotez）就推文写道：「重要的是不要因这项研究发现而得意忘形。」

美国国卫院这份研究应会在美国食品暨药物管理局（FDA）的专家委员会引发热烈讨论；专家委员会订于14日审查莫德纳、15日审查娇生所提的追加施打申请。

美国目前只核准辉瑞/BNT疫苗供特定族群追加施打，包括65岁以上年长者、频繁接触确诊者的医护及罹患慢性病的确诊后高风险成年人。

© 2021 AFP