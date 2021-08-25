研究：打完2剂辉瑞或AZ 半年内保护力下降

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（法新社伦敦25日电） 英国研究发现，施打2剂辉瑞/BNT或AZ疫苗后，对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）的保护力会在6个月内开始衰退。这也证明部分国家替民众接种「追加剂」，确实有其道理。

英国疫情追踪应用程式「ZOE新型冠状病毒疾病症状研究」（ZOE COVID Symptom Study）分析资料后发现，与接种完第2剂后的首个月相较，5至6个月后，辉瑞/BNT疫苗避免感染的效力将从88%下降至74%。AZ疫苗的效力从则会从首月的77%下降到4至5个月后的67%。

上述研究资料来自逾100万名应用程式使用者，研究人员比较了已接种者与对照组（未接种者）的染疫通报案例。

研发ZOE程式的ZOE有限公司（ZOE Ltd）共同创办人兼首席研究员史派克特（Tim Spector）表示，在最差的情况下，到了冬季，年长者或医护人员即使已施打2剂疫苗，疫苗保护力仍可能降低至50%以下。

史派克特告诉英国广播公司（BBC），从研究结果看来，大家必须采取行动，「我们不能袖手旁观，看着（疫苗）保护力慢慢减弱。目前确诊人数仍然很多，染疫机率也居高不下」。

ZOE有限公司成立于3年前。ZOE应用程式则是一项与伦敦国王学院（King's College London）合作、英国政府卫生与社会关怀部（Department of Health and Social Care）资助的非营利计划。

先前多名权威专家指出，年长者与脆弱族群可能有必要接种追加剂。目前英国等欧洲国家都计画要从9月开始提供COVID-19疫苗追加剂。

美国政府也准备于9月中开始，向完整接种疫苗已逾8个月者提供第3剂疫苗。

© 2021 AFP