研究：抗忧郁药可降低COVID-19住院风险

（法新社巴黎27日电） 南北美洲一项大型研究发现，以学名Fluvoxamine的抗忧郁药物治疗COVID-19高风险患者，长期住院风险最高可降低1/3。

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法新社报导，研究作者群表示，鉴于目前全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗施打作业严重不均，有些国家至今仍未取得足够的疫苗，这项研究也许有助于以低成本方式来加强预防重症或死亡。

Fluvoxamine临床上一向用于治疗忧郁症、强迫症等精神疾病，因含抗炎成分而被选用进行COVID-19方面的试验。

COVID-19引发的毛病有许多是患者免疫系统对病毒过度反应，导致进一步的发炎肿胀。

北美和南美洲研究人员针对巴西1500名COVID-19门诊病患进行研究后，将结果公布于刺胳针公共卫生期刊（The Lancet Public Health）。

研究发现，接受抗忧郁药fluvoxamine治疗的741人中，79人后来住院，占比10%出头；使用安慰剂的756人当中，有119人住院，约占15.7%。

作者指出，开立fluvoxamine给COVID-19患者使得住院人数相对降低32%。

试验共同主要调查员、麦马斯特大学（McMaster University）的米尔斯（Edward Mills）表示，「在部分资源少、疫苗有限的国家中，COVID-19仍对许多人构成风险」。

米尔斯说：「找出不昂贵、可广泛取得，并且有效的COVID-19治疗方式，因此就变得非常重要；而目前已获广泛使用、我们对其安全性有足够了解的药物，更是上上之选。」

尽管降低死亡人数并不是原设计重点，不过，研究也发现，使用安慰剂患者中有12人病殁，而使用fluvoxamine受试组中只有1人不治。

但由于Fluvoxamine未被列入世界卫生组织（WHO）基本药物清单，也有成瘾之虞，因此作者群强调，进一步评量是必须的。

巴西好景市（Belo Horizonte）的研究共同领导人芮斯（Gilmar Reis）表示：「Fluvoxamine的安全性、耐受性、成本低、易于服用，并且普及可用，使得这项研究结果或可重大影响各国和国际在COVID-19上的临床管理指导方针。」（译者：纪锦玲）

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