研究：抛弃式经济阻碍全球减排目标

（法新社巴黎19日电） 根据今天公布的最新研究，世界各国忽略了抛弃式经济对温室气体排放的巨大影响，自2015年巴黎气候协定签订以来，已消耗超过5000亿公吨的原生材料（virgin material）。

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这份由非营利组织「循环经济」（Circle Economy）进行的研究估计，有7成温室气体排放与生产、使用商品有关，包含衣物、食品、飞机、建筑物等方方面面。

但在这份全球材料使用状况年度报告中，研究人员表示，各国的减排承诺局限于化石燃料使用，忽视全球日益增长的物欲。

「循环经济」研究长佛瑞塞（Matthew Fraser）说，这份报告旨在把关注焦点从化石燃料使用、绿色能源转型，转移至源头减量对温室气体排放的影响。

佛瑞塞告诉法新社：「假设我们能重新想像自己与物品的关系，这样做能带给我们什么？其实相当多。」

「循环经济」的报告估计，假设我们把资源采集和消费量减少28%，让经济更具循环性，全球就能达成巴黎协定的目标━把气温升幅控制在比工业革命前高摄氏1.5度以内；然而全球只有1/3的国家把循环经济列入排放目标。

这份报告并警告，人类消耗的原生材料量，比全球能安全回补的量多70%。

「循环经济」的报告以各国进出口数据为基础，观察全球材料流动状况，并据此换算大概使用与再利用了多少材料。结果指出，2016年全年使用资源达898亿公吨，2019年增加至1000亿公吨以上，估计去年用量达1014亿公吨。

「循环经济」更发现，人类采集后的材料几乎全部沦为废弃物，2018年再利用材料约为总量的9.1%，而随着全球商品需求增长，2020年只剩8.6%的材料被回收，这种使用量和回收量的差距可称为循环缺口（circularity gap）。

佛瑞塞表示：「即使我们运用材料的方式愈来愈有效率━电脑愈变愈小、汽车愈来愈轻、回收愈做愈好━这些效率上的微小成就，仍比不上整体需求量的增长。」

「循环经济」的报告列出数种有助于抑制原生材料用量不断增加的做法，涵盖食品生产到交通等各行各业。

佛瑞塞并提到，富裕国家民众购买全球商品并在几小时到几天内送达，这种模式「无可避免必须改变」。

这份报告也评估了修复电子产品、重新设计产品使其更容易回收、限制使用一次性塑胶、汽车等商品以租代购等策略。营造业则被点名有很大机会减少用料足迹，佛瑞塞说，这个行业现行的做法离永续相差甚远。

佛瑞塞表示，政府偶尔必须透过政策，重新调整使得运用旧资源成本高于新资源的经济诱因。他并强调，这项作法应被当成遏制全球暖化行动不可或缺的一环。

© 2022 AFP