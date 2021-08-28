研究：新冠Delta变种住院风险是Alpha变种2倍

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（法新社巴黎28日电） 权威医学期刊「刺胳针」（Lancet）今天刊登一份研究指出，相较于Alpha变异株，感染Delta变种病毒的COVID-19住院风险高出一倍。Delta株已成为全球最主要的流行病毒株。

这份4万3000多人参与的两种变异病毒株比较评估，仅1.8%的人完整施打过疫苗，其中3/4完全没接种，24%打过两剂型疫苗中的第一剂。

研究的主要作者之一、英国剑桥大学的医学研究委员会生物统计部门（The MRC Biostatistics Unit）学者普莱萨尼斯（Anne Presanis）说：「这项研究结果主要是看出未施打或未完整施打疫苗的住院风险。」

研究人员分析今年3月29日至5月23日这段期间，英格兰地区4万3338名确诊者的医疗资料，包括疫苗接种纪录、急诊、住院与其他相关资讯。

经由病毒基因定序准确显示，其中约80%感染的是Alpha株（最先出现于英国），20%感染的是Delta株（最先出现于印度）；在首次筛检结果呈阳性的14天内，住院比例约1/50。

研究人员在计算可能会导致重症风险的因素，包括年龄、种族与疫苗接种情况纳入考量后，发现感染Delta变异株的病患住院风险会高出一倍。

作者们表示自采样以来，感染Delta变异株的病例飙升，目前占英国新增病例98%以上。

许多研究已显示，完整接种疫苗有助预防Alpha与Delta变异株的感染症状和住院。

研究的另一主要作者、英格兰公共卫生署（PHE）流行病学家达布瑞拉（Gavin Dabrera）说：「大家已知疫苗对于Delta变异株有绝佳保护力。还没施打完整两剂的人请务必尽快施打。」

来自苏格兰的另一份稍早研究也显示，Delta变异株造成的重症病例数多过Alpha。

Delta变异株于2020年12月首度在印度现踪，早期研究发现，其传染力比去年9月首度在英国发现的Alpha 变异株要高出50%。全球迄今已有近450万人死于新型冠状病毒。

© 2021 AFP