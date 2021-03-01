研究:最古老泰坦巨龙化石阿根廷出土

广告 继续浏览后续

（法新社布宜诺斯艾利斯1日电） 科学家今天指出，2014年在阿根廷出土的泰坦巨龙化石，可能是历次泰坦巨龙化石里最古老的一只。科学家推估，泰坦巨龙目前是地球史上已知的最巨大陆地生物。

阿根廷拉马坦萨大学（La Matanza University）发布的研究分析指出，这头约20公尺、名唤Ninjatitan zapatai的泰坦巨龙是2014年在阿根廷西南方的内乌肯（Neuquen）出土，1.4亿年前白垩纪初期活跃于现今的巴塔哥尼亚高地（Patagonia）。

恐龙名字是以发现它的阿根廷古生物学家、昵称El Ninja的阿佩斯特吉亚（Sebastian Apesteguia），以及技师沙帕塔（Rogelio Zapata）两人的名字而来。

声明引述阿根廷国家科学及科技研究委员会（CONICET）研究人员贾里纳（Pablo Gallina）说：「这个化石之所以重要，除因是新种泰坦巨龙（titanosaur ），还因它是全世界记录到最老的泰坦巨龙一员。」

「泰坦巨龙」是蜥脚类恐龙（sauropod）的一种。蜥脚类恐龙有着长长的脖子与尾巴，吃素的它们应是历来地球上最大的陆地动物。

研究人员声明指出，这个新发现也把泰坦巨龙存活的年代前推到更早的白垩纪初期，比先前认定的6600万年前白垩纪晚期还要久远。

这份新研究刊登在阿根廷科学杂志Ameghiniana。

© 2021 AFP