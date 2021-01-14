研究：染疫医护人员康复 仍可能带有病毒

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（法新社巴黎13日电） 英国研究发现，罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19）后康复的医护人员，大多至少有5个月能免于二度染疫，不过研究人员也警告，一些人身上可能仍带有病毒，并传染他人。

自从疫情爆发以来，全球各国都在苦苦应付一波又一波的疫情，医疗人员是最容易暴露于COVID-19致病原SARS-Cov-2冠状病毒的族群。

英格兰公共卫生署（Public Health England）负责「Sarscov2免疫及再度感染评估」（Sarscov2 Immunity & REinfection EvaluatioN，SIREN）的研究人员在6614名受试者中查到44起可能再度感染的病例，这批受试者在去年6月到11月的5个月期间内采检抗体都曾验出阳性反应。

报告作者在首度公开的研究报告中表示，上述研究结果显示再次感染的防护力为83%。这份报告尚未经过同行评审。

但研究人员也警告，虽然抗体可能能给予些许防护力，避免再度感染COVID-19，但研究下一阶段的初期证据显示部分的人体内病毒含量仍高，可能会持续传染他人。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP