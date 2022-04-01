研究：染疫康复又完整接种疫苗者免疫力最强

（法新社巴黎1日电） 两项今天公布的新研究显示，曾感染过COVID-19（2019冠状病毒疾病）并康复，且完整接种过疫苗，这样具「混合免疫力」的人，在对抗病毒上拥有最强的保护力。

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COVID-19疫情爆发两年来，全球近5亿人染疫、数十亿人接种疫苗。这两项研究强调了让那些染疫后康复而具自然免疫力的人接种疫苗的重要性。

发表在「刺胳针传染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究分析了巴西2020年到2021年超过20万人的健康资料。巴西是疫情重灾区，染疫死亡总数高居全球第2，仅次于美国。 研究发现，对曾染疫的人来说，辉瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗可提供90%的保护力，让人免于住院或死亡的威胁；中国科兴生技公司的CoronaVac疫苗有81%的效力；单剂型的娇生（Johnson & Johnson）疫苗则有58%的防护力。 巴西的南马托格罗索州联邦大学（Federal University of Mato Grosso do Sul）教授克罗达（Julio Croda）是研究作者，他说：「这4种疫苗都证明可为曾感染COVID-19者提供显着的额外保护力。」 另一项使用瑞典全国登载系统截至2021年10月数据所做的研究也发现，染疫康复者在最长20个月内都维持高度保护力，可免于再感染。 相较于染疫康复后仅具自然免疫力的人，染疫康复后又打了两剂型疫苗、因此有「混合免疫力」者，再感染的风险又低了66%。

英国东安格利亚大学（University of East Anglia）医学教授杭特（Paul Hunter）告诉法新社，染疫康复后的自然免疫力提供20个月「非常好的保护」，这「远超过我们原本对两剂型疫苗的预期」。杭特并未参与研究。 但他也警告说，这两项研究完成的时间都是在Omicron变异病毒株成为全球主流病毒株之前，而Omicron明显降低了染疫康复者的自然免疫力。

© 2022 AFP