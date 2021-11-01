研究：格陵兰岛极端融冰事件 导致全球洪灾风险升高

（法新社巴黎1日电） 今天发布的一项新研究显示，在过去10年内，格陵兰岛冰层共有3.5兆吨的冰融化，导致全球海平面上升1公分，各地洪灾风险也因此升高。

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全球最大岛屿格陵兰（Greenland）上冰层内含的冰冻水，足以让全球海平面升高约6公尺，且极端融化事件的频率已持续增加至少40年之久。

虽然格陵兰是全球气候学家研究最多的地方之一，但这项最新研究是首先使用卫星数据探测格陵兰冰层径流的研究。

在发布于「自然通讯」（Nature Communications）期刊的报告中，研究人员表示，在过去40年里，格陵兰的融冰径流增加了21%。

更令人震惊的是，欧洲太空总署（European Space Agency）的资料显示，自2011年以来，格陵兰的冰层已减少3.5兆吨的冰，融冰的水足以使全球海平面上升，并使沿海社区面临更高的洪灾风险。

研究显示，过去10年内损失的冰量，有1/3来自2个炎热的夏季，包括2012年和2019年。

照片显示，每年的融冰状况都有显着差异，结合气温资料后即可发现，除全球升温外，热浪已逐渐成为冰层融化的主因。

研究报告主要作者、英国里兹大学（University of Leeds）极地观测与模型中心（Centre for Polar Observation and Modelling）研究人员史雷特（Thomas Slater）表示：「正如我们在世界其他地方所见，格陵兰也很容易受到极端天气事件增加的影响。随着气候变暖，我们可以合理预测，格陵兰的极端融冰状况将会越来越常发生。」

事实上，要判定格陵兰融冰导致全球海平面上升多少，对科学家来说并非易事。因为他们必须将其他因素纳入考虑，如其他陆地冰川融化造成的潜在上升，且当海水温度升高，水的体积也会变大，这也会导致海平面升高。

研究作者表示，卫星资料让他们快速准确地估计格陵兰在某一年中损失了多少冰，并将其转换为海平面上升数据。

研究共同作者、英国兰开斯特大学（The Lancaster University）环境数据科学中心（Environmental Data Science）资深讲师李森（Amber Leeson）表示：「根据模型预测，至2100年，格陵兰融冰将造成全球海平面上升3至23公分。」

© 2021 AFP