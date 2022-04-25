研究：欧洲绿能想达标 回收必须更加强

（法新社巴黎25日电） 今天公布的报告指出，欧洲必须迅速行动取得绿能转型所需的重要金属，而其最好的策略就是回收。

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27个成员组成的欧洲联盟（EU）目标2050年前达到「碳中和」，也就是制造和移除的温室气体互相抵销。

欧盟也希望戒除对俄罗斯石油、煤和天然气的仰赖。

为达这个目标，欧盟不只希望减少能源使用，也得提高可再生资源制造的能源量。

那包括制造电动车和电池，引进更多风、太阳和氢技术，并创建基础建设来分配这些干净能源。

但根据比利时鲁汶大学（KU Leuven）研究，扩大洁净技术需要投入大量原物料，至少在初步阶段是如此，而这些原物料可能大部分都得经由进口。

这份报告指出，为在2050年达到二氧化碳「净零」排放，欧盟需要比现在用量多「35倍的锂」，「越来越稀少的稀土金属」则需要「7至26倍」。

铝、铜、矽、镍、钴的年供应量也要更多，才能进行能源转型。

这份报告说，如果现在开始大幅投资基础建设回收并简化繁复的行政作业程序，2050年前，欧洲干净能源金属可有4至7成5自给自足。

这份报告是由欧洲金属商与回收商协会Eurometaux委托进行。

© 2022 AFP