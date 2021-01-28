研究：海洋暖化已持续1万2000年

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（法新社巴黎27日电） 根据今天公布的研究，地球上的海洋自过去1万2000年来持续暖化。研究作者指出，这项结果表明人类对气候的影响深远。

过往研究估计海洋温度的结论得出，海洋在6000年前左右达到温度高峰，之后逐渐变冷。然而这与全球气温纪录相矛盾，纪录显示暖化趋势不变，且随工业革命的到来而加速。

美国与中国的研究人员重新评估海洋温度模型，发现这些模型通常指的是季节性温度变异，而非年平均值。

研究团队就季节性差异进行调整后发现，事实上过去1万2000年来，海温上升趋势大致与全球气温一致。

研究主要作者波娃（Samantha Bova）任职于罗格斯大学海洋与海岸科学系（Rutgers Department of Marine and Coastal Sciences），她表示研究结果进一步凸显，温室气体含量增加如何在全新世（Holocene ）促成海平面上升及全球增温。

她告诉法新社：「近期研究显示全球温度下降，大气温室气体浓度在全新世晚期则持续上升，这两者之间的落差引起怀疑论者质疑，认为温室气体在气候变迁中扮演的角色，在全新世、可能连未来都有所改变。」

根据研究团队的计算，年平均海洋温度在1万2000年前至6500年前稳定上升，原因与冰层倒退有关。

不过，大约从6000年前起，海温随着气温上升、大气中温室气体含量增加而变动。

波娃表示，这份刊登在「自然」（Nature）期刊的研究，「消除了任何对『二氧化碳在全球暖化中占关键角色』的怀疑声浪」。

© 2021 AFP