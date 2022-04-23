研究：澳洲丁格犬非一般野犬 而是介于狼与犬

（法新社华盛顿22日电） 根据今天发表的一份最新研究，俗称澳洲野犬的丁格犬（dingo）看来或许像一般的混种犬，但事实上从基因来看，它们是介于狼和犬的动物。

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丁格犬在澳洲原住民文化中受到尊崇，在现代农场主人眼中却是祸害。因为自从塔斯马尼亚虎（Tasmanian tiger）在20世纪灭绝后，丁格犬便一直是澳洲的顶级掠食者。

丁格犬是5000至8500年前被带到澳洲大陆。有些人以为，这种身形精瘦、毛色深的狗只是另一种家犬，只是比宠物狗更难驯服或饲养。丁格犬通常没有攻击性，但他们对人类并不特别感兴趣。

最新研究的共同作者、澳洲拉特普大学（La Trobe University）及墨尔本大学（University of Melbourne）教授巴拉德（Bill Ballard）表示：「有很长一段时间，关于丁格犬的演化地位争论不休。」

这份全球合作的研究，发表在「科学先端」（Science Advances）期刊，由来自10国26名作者参与。研究将一只沙漠丁格犬的基因组，与5个品种的家犬及格陵兰狼（Greenland wolf）的基因组做比对。这只沙漠丁格犬名为珊迪（Sandy），它在2014年与手足一同获救。

研究人员发现，尽管珊迪的基因组结构，与拳师犬（boxer）、德国牧羊犬、贝生吉犬（basenji）、大丹犬和拉不拉多犬大不相同；但与格陵兰狼相比，珊迪仍与家犬相似度较高，其中与德国牧羊犬的基因组结构最接近。

巴拉德总结表示：「沙漠丁格犬珊迪是介于狼与家犬的动物。」

研究团队为了进一步确认丁格犬的演化地位，目前还正在将澳洲东部澳大利亚山脉（Australian Alps）发现的一只高山丁格犬进行基因组定序。

这项研究结果可提供数项应用。例如将丁格犬的基因组当作古代参考书，用来协助指认现代狗基因疾病是出自哪些基因，而非只是在近交狗品种之间比对。

此外，对丁格犬的演化有更多了解，也有助探知将它们从东南亚跨海带到澳洲大陆的古人有哪些经历。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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