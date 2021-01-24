研究：狗狗嗅出COVID-19准确率达95%

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（法新社捷克克里尼23日电） 捷克山村一座货柜打造的犬只训练中心内，3只狗儿正在接受测试。训练人员说，藉由犬只来侦测2019冠状病毒疾病（COVID-19），准确率可达95%。

3只狗儿「伦达」（Renda）、「凯普」（Cap）和「拉奇」（Laky）嗅闻6个容器，每个容器都内含一块布料，有的带有COVID-19患者的气味，有的是采检呈阴性者身上的气味，或者根本是假样本。

德国狩猎犬伦达（Renda）在其中一个样本前坐了下来、摇晃尾巴，在布拉格消防队担任训练员的维拉荷瓦（Lenka Vlachova）大呼：「好孩子！」

这群犬只训练员利用自己的闲暇时间进行研究，通报在人体气味样本侦测COVID-19方面成功率高达95%。

计画负责人霍托维（Gustav Hotovy）向法新社表示：「这项研究目的在验证犬只侦测COVID-19的能力，并设计出一种能利用经过训练的犬只来对抗疫情的方法。」

霍托维说：「这种方法应该也能用在其他疾病上，甚至用在比COVID-19更致命的疾病上。」

他说：「我们最终应该能利用一只受过训练的犬只，在极短时间内侦测大量的人。」

维拉荷瓦向法新社表示，美国约在10年前率先执行证实犬只能侦测遭病毒攻击组织的研究。

她说：「病毒能改变人类组织，影响一个人的气味特徵。」

研究人员仅以一小团摩擦过患者皮肤的棉布来取得样本，接着必须确认样本上面并未沾染病毒，以防犬只染疫。

芬兰一个研究团队也用相同的采样方法，利用犬只在赫尔辛基（Helsinki）机场进行筛检，并通报团队犬只侦测病毒的准确率近乎百分之百。

犬类学家杨卡里柯瓦（Katerina Jancarikova）表示，病毒感染的组织「只占整体气味一小部分，是狗儿解谜的一部分」。

她说：「这就像寻找威利。」她指的是英国插画家马丁．韩福特（Martin Handofrd）笔下「威利在哪里？」（Where's Wally?）人气绘本系列，读者必须在不同主题的图画中仔细观察，找出躲在茫茫人海中、身穿红白条纹的主角威利。

杨卡里柯瓦还说，任何犬只，只要能乖乖配合，都能训练作侦测疾病用。

© 2021 AFP