研究：狗骨显示人类最好朋友跟着第一批移民到北美

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（法新社巴黎24日电） 根据最新研究，人类最好的朋友跟着第一波移民迁移到北美。科学家今天表示，他们发现美洲最古老犬只骨骸，时间可以追溯到1万多年前，显示狗狗是跟着第一波移民到美洲大陆。

一般认为人类是在冰河期尾声，大约在3万到1万1000年前从西伯利亚借道今日的白令海峡到达北美地区。

自古以来，狗狗和人类活动一向习习相关，而研究犬只的基因，对于人类屯垦的历史提供最佳时间佐证。

水牛城大学（University at Buffalo）主持的一项最新研究，对于在阿拉斯加东南部发现的骨骸粒线体DNA进行分析。

研究团队原本以为这是熊的骨头。但在进一步检视后，发现这块骨骸是犬只股骨的一部分，这只狗在大约1万150年前生活在这个区域，和欧洲犬只到美洲以前在那里生活的犬只有共同的遗传谱系。

水牛城大学和南达科他州立大学演化生物学家林奎斯特（Cecilia Lindqvist）表示：「由于狗狗是人类屯垦的帮手，我们的资料提供的协助不只在时间方面，也在关于早期移民和狗狗进入美洲大陆的地点方面。」

林奎斯特表示，这项发表在皇家学会报告生物科学版（Proceedings of the Royal Society B）的研究发现，支持人类是从西伯利亚抵达北美的理论。

林奎斯特说：「阿拉斯加东南部可能曾经是一个无冰的停靠点。现在，根据我们的狗（骨骸），我们认为早期人类经过这个地区的迁移可能比过去怀疑的更为重要。」

林奎斯特表示，她的研究发现支持狗狗事实上是和第一波移民迁徙到北美的理论。

她告诉法新社：「我们也有证据显示海岸侧的冰盖在至少约1万7000年前开始融化，内陆走廊却是要等到大约1万3000年才可以通行。」

「而基因证据显示1万6000多年前的第一波美洲人走海岸路线似乎比较可能。我们的研究也显示，我们在沿海发现的狗骨骸是参与第一波迁徙移民人类所养狗狗的后代。」

© 2021 AFP