研究：礼来抗体疗法在疗养院大减COVID-19染疫风险

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（法新社华盛顿21日电） 跨国制药公司礼来（Eli Lilly & Co.）今天表示，一项针对疗养院住客的研究发现，公司研发的合成抗体作为预防性使用时，能大幅降低罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险达80%。

虽然研究结果仅为初步性质，仍待同侪审查，不过专家大为看好。专家指出，研究结果意味着，这种商品名为Bamlanivimab的抗体疗法可望用来补足2019冠状病毒疾病疫苗。

礼来首席科学家斯可夫隆斯基（Daniel Skovronsky）表示：「结果显示，Bamlanivimab能帮助预防COVID-19，大幅降低我们社会中某些最脆弱的群体、即疗养院住客的症状性疾病，我们对这些正面结果感到格外欣慰。」

礼来在新闻稿中表示，这项研究结果来自美国政府资助的晚期临床试验，共检视长期照护机构299名住客和666名员工，他们的病毒采检结果在试验前都呈阴性反应。

受试者随机接受4.2克Bamlanivimab或安慰剂。经过8周追踪，接受Bamlanivimab的人发展成症状性COVID-19的风险，整体来说减少57%。

特别值得注意的是，接受Bamlanivimab的疗养院住客，染疫风险降低80%。

在299名住客中，有4人因COVID-19丧命，他们接受的都是安慰剂。

独立专家对上述研究结果感到兴奋。在英国维康信托基金会（Wellcome Trust）负责加快研发COVID-19疗法的侃麦克（Nick Cammack）说：「结果显示这类疗法能同时用来预防和治病，超乎我们预期。」

© 2021 AFP