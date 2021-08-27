研究：约半数染疫者 出院一年后仍受后遗症折磨

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎27日电） 英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）今天发布中国研究显示，约半数COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者出院一年后仍受至少一种持续性症状折磨，最常见的是疲劳或肌肉无力。

这项至今针对「COVID长期症状」（long COVID）进行的最大规模研究，希望能唤起各界重视疫情大流行对健康的长期影响。

这项研究指出，有1/3患者在确诊一年后仍有呼吸急促症状。

「刺胳针」在与研究一同发布的社论中指出，「这项研究显示，对许多病人而言，完全自COVID-19康复得花上超过一年时间」。

这项研究追踪了2020年1月至5月期间自中国武汉金银潭医院出院的近1300名COVID-19患者，并于6、12个月后跟进面访。武汉是首个遭COVID-19席卷的地区，此后全球有2亿1400万人染疫，超过400万人病殁。

研究发现，至少有一种症状患者的比例从出院后6个月的68%，下降到12个月后的49%；呼吸急促症状自出院后6个月的26%增加到12个月后的30%。

研究同时发现，女性受疲劳或持续肌肉无力之苦的可能性比男性高出43%，女性比男性更加倍容易被诊断出焦虑或抑郁。

但研究指出，88%确诊前有从事工作者，已于染疫一年后重返职场。

先前已有研究警示各国当局必须准备好为卫生工作者和染疫患者提供长期支持，这项研究也充实了这项论点。

「刺胳针」社论表示，「COVID长期症状是现代医学的首要挑战」，并呼吁更多人投身此研究。

© 2021 AFP