研究:经济成长使大自然付出惨重代价

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（法新社巴黎1日电） 今天公布的一份国际研究指出，人类最近数十年来不受控制的追求成长，让自然付出惨痛代价，有些物种正以快于历史平均近1000 倍的速度灭绝中。

这份由英国政府委托、厚600页的科学报告凸显全球多样性面临的危险状态。报告并警告，若各国推动经济成长的手段没有大刀阔斧的改革，就无法避免大自然遭受灾难性的冲击。

这份由英国剑桥大学经济学荣誉教授达斯库普塔（Partha Dasgupta）负责督导、全球数百名学者在2年间编汇的「达斯库普塔报告」（Dasgupta Review）指出，所有生计都仰赖地球的健康。

报告显示，1992年以来的30年间，全球人均生产资本翻倍，但自然资本的储量，也就是个人从自然取得的可量化利益，却骤减40%。

报告还说：「人类最近数十年虽然极度繁荣，但我们达成此种繁荣，却让大自然付出了惨痛代价。」

报告呼吁人类需求和大自然供应做出重大矫正，并警告生物多样性和人类福祉与健康息息相关。

报告指出，若干物种正以快于历史平均速度的近1000倍灭绝当中，「破坏了大自然的生产力、弹性以及适应力」。

报告警告，包括新型冠状病毒疫情因土地利用方式改变与压榨物种形成的流行在内，证明了若继续维持目前这种开发速率，目前出现因牺牲自然所产生的灾害「还只是冰山的一角」。

© 2021 AFP