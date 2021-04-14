研究：缺乏运动者若染疫 重症及不治风险恐较高

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（法新社巴黎13日电） 根据一项涵盖近5万名感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者的研究，缺乏运动与较严重症状和较高死亡风险息息相关。

研究人员在「英国运动医学杂志」（British Journal of Sports Medicine）的报导中表示，在疫情流行前至少两年运动不足的人染疫后比较可能会住院，需要入住加护病房，甚至不治死亡。

研究发现，缺乏运动是染疫出现重症的危险因子，危险性仅低于年老和有器官移植史两项因素。

作者总结，事实上，与例如吸菸、肥胖或高血压等其他可改变的危险因素相比，「缺乏运动是所有结果中最强的危险因素」。

与染疫重症患者最有关的既有因素是高龄、男性以及罹患糖尿病、肥胖或心血管疾病。

不过到目前为止，久坐不动的生活方式还没有包括在内。

为了研究缺乏运动是否会增加出现重症、住院、进入加护病房（ICU）救治和不治的机率，研究人员比较2020年1月至10月间美国4万8440名染疫成年人的这些结果。

在考虑种族、年龄和基础医疗条件造成的差异后，缺乏运动染疫病患住院的可能性是最积极运动患者的两倍多。他们需要进入加护病房救治的可能性也高出73%，因染疫而死亡的风险更高达2.5倍。（译者：林沂锋/ 核稿：林治平）

© 2021 AFP